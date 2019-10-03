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Вбивство тату-майстрині у Тернополі: злочинцю загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі загрожує тернополянину за жорстоке вбивство, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Тернопільській області.

Вбивство тату-майстрині у Тернополі: злочинцю загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі

Кримінальне провадження щодо вбивства тернополянки її товаришем слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували до суду.

Нагадаємо, злочин трапився в ніч з 15 на 16 квітня. Саме тоді тернополянин прийшов до давньої знайомої, аби завершити раніше набите тату. Вони зустрілися в помешканні майстрині. Між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у вбивство двадцятисемирічної подруги.

На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив більше п’ятдесяти колото-ріжучих ран. Остання померла в результаті масивної втрати крові. Після цього двадцятип’ятирічний чоловік втік.

Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. У ході розгляду справи тернополянин проходив стаціонарну психолого-психіатричну експертизу. Відповідно до її результатів, хлопця визнали осудним. Йому інкримінують п.4 ч.2 ст. 115 — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю”, — вказано у повідомленні поліції.

Варто також додати, що підозрюваний Андрій Горбатюк, якого звинувачують у жорстокому вбивстві власниці тату-салону в Тернополі, завдав своїй жертві понад 50 ножових поранень і пояснив свої дії панічною атакою.

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