Вбивство тату-майстрині у Тернополі: злочинцю загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі загрожує тернополянину за жорстоке вбивство, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Тернопільській області.
Кримінальне провадження щодо вбивства тернополянки її товаришем слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували до суду.
Нагадаємо, злочин трапився в ніч з 15 на 16 квітня. Саме тоді тернополянин прийшов до давньої знайомої, аби завершити раніше набите тату. Вони зустрілися в помешканні майстрині. Між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті, який переріс у вбивство двадцятисемирічної подруги.
На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив більше п’ятдесяти колото-ріжучих ран. Остання померла в результаті масивної втрати крові. Після цього двадцятип’ятирічний чоловік втік.
“Затримали підозрюваного 17 квітня, а наступного дня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. У ході розгляду справи тернополянин проходив стаціонарну психолого-психіатричну експертизу. Відповідно до її результатів, хлопця визнали осудним. Йому інкримінують п.4 ч.2 ст. 115 — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю”, — вказано у повідомленні поліції.
Варто також додати, що підозрюваний Андрій Горбатюк, якого звинувачують у жорстокому вбивстві власниці тату-салону в Тернополі, завдав своїй жертві понад 50 ножових поранень і пояснив свої дії панічною атакою.