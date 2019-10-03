Убийство тату-мастера в Тернополе: преступнику угрожает от 10 до 15 лет лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. От 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы грозит тернополянину за жестокое убийство, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.
Уголовное производство в отношении убийства тернополянки товарищем следователи ГУНП в Тернопольской области направили в суд.
Напомним, преступление произошел в ночь с 15 на 16 апреля. Именно тогда тернополянин пришел к давней знакомой, чтобы завершить ранее набитое тату. Они встретились в доме мастерицы. Между ними возник конфликт на бытовой почве, который перерос в убийство двадцатисемилетней подруги.
На теле потерпевшей судебно-медицинский эксперт обнаружил более пятидесяти колото-режущих ран. Последняя умерла в результате массивной потери крови. После этого двадцатипятилетний мужчина убежал.
“Задержали подозреваемого 17 апреля, а на следующий день суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. В ходе рассмотрения дела Тернополя проходил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, парня признали вменяемым. Ему инкриминируют п.4 ч.2 ст. 115 — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью”, — указано в сообщении полиции.
Стоит также добавить, что подозреваемый Андрей Горбатюк, которого обвиняют в жестоком убийстве владелицы тату-салона в Тернополе, нанес своей жертве более 50 ножевых ранений и объяснил свои действия панической атакой.