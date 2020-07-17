Вбивство слідчого СБУ: сьогодні до суду подадуть клопотання про арешт підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура планує подати сьогодні до Оболонського районного суду Києва клопотання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
“Клопотання про обрання запобіжних заходів плануємо сьогодні внести до Оболонського районного суду Києва”, — сказала Максимець.
Нагадаємо, прокуратура наполягатиме на застосуванні до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, двом особам повідомлено про підозру у вбивстві слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного.
Нагадаємо, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Він займався розслідуванням справ про державну зраду.