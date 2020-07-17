Убийство следователя СБУ: сегодня в суд подадут ходатайство об аресте подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Прокуратура планирует подать сегодня в Оболонский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Ходатайство об избрании меры пресечения планируем сегодня внести в Оболонский районный суд Киева", - сказала Максимец.
Напомним, прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, двум лицам сообщено о подозрении в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.
Напомним, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Он занимался расследованием дел о государственной измене.