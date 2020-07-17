Убийство следователя СБУ: сегодня в суд подадут ходатайство об аресте подозреваемых

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 637 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 11062 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104182 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118468 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 153045 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117526 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143261 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104622 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102886 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Прокуратура планирует подать сегодня в Оболонский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Ходатайство об избрании меры пресечения планируем сегодня внести в Оболонский районный суд Киева", - сказала Максимец.

Напомним, прокуратура будет настаивать на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, двум лицам сообщено о подозрении в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Напомним, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Он занимался расследованием дел о государственной измене.

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