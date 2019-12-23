Вбивство Шеремета: з'явилися результати експертизи вилученої в Антоненка міни

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами вибухотехнічної експертизи, для підриву автомобіля журналіста Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, рештки якої знайшли у вилученій у ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка міні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.