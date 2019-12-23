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Вбивство Шеремета: з'явилися результати експертизи вилученої в Антоненка міни

Вбивство Шеремета: з'явилися результати експертизи вилученої в Антоненка міни

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. За результатами вибухотехнічної експертизи, для підриву автомобіля журналіста Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, рештки якої знайшли у вилученій у ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка міні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.

"У підриві авто Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, рештки якої знайшли у вилученій в Андрія Антоненка міні", - повідомили у МВС з посиланням на висновок слідчих після отримання результаті вибухотехнічної експертизи.

Як зазначається, дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

"Відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що корпус вилученої МОН-50 виготовлено у 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Цей корпус МОН-50, як вказано, був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).

"У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета. На корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди. Тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність", - зазначається в повідомленні.

Наразі підозрюваний, як повідомляється, відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Окрім того вказано, що затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання показань.

Нагадаємо, що 13 грудня у результаті слідчих дій під час обшуку в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50. Також у поліції повідомили, що перед обшуком у квартирі Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну. Заступник голови МВС Геращенко заявив, що після обшуків запитань до Антоненка стало більше.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року.

Раніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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