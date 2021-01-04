Вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі - розслідування

Так, на записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ “Альфа” в офісі Зайцева в Мінську.

“КДБ ...обговорював вбивство журналіста білоруського походження Павла Шеремета, який в той час проживав в Росії”, — йдеться в повідомленні.

“Ми повинні працювати з Шереметом, який представляє собою величезну скалку в дупі”, — сказав Зайцев, згідно із записом 2012 року.

Повідомляється що головний шпигун Лукашенко хотів, щоб вбивство Шеремета стало публічним сигналом.

“Ми закладемо (бомбу) і так далі, і цього... щура рознесуть на довбані шматки — ноги в одному напрямку, руки в іншому. У свідомості людей так само ”, - сказав Зайцев.

Зазначається, що Білорусь встановила спостереження за Шереметом в Москві, згідно зі звітом внутрішнього спостереження КДБ, який також просочився в EUobserver.

Окрім того, а записі звучать докази, що у 2012 році КДБ Білорусі готувало операцію по усуненню колишнього директора білоруської тюрми Олега Алкаєва, колишнього полковника Володимира Бороданя і колишнього начальника антикорупційної служби В’ячеслава Дудкіна.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

У 2019 році правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.