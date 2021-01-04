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Убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси - расследование

Киев • УНН

 • 22731 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Секретные службы Беларуси по приказу Александра Лукашенко еще в 2012 году обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева и издание EUobserver.

Убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси - расследование

Так, на записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в офисе Зайцева в Минске.

“КГБ... обсуждал убийство журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета, который в то время проживал в России”, — говорится в сообщении.

“Мы должны работать с Шереметом, представляющим собой огромную занозу в заднице”, — сказал Зайцев, согласно записи 2012 года.

Сообщается, что главный шпион Лукашенко хотел, чтобы убийство Шеремета стало публичным сигналом.

“Мы заложим (бомбу) и так далее, и эту... крысы разнесут на долбаные куски — ноги в одном направлении, руки в другом. В сознании людей так же”, — сказал Зайцев.

Отмечается, что Беларусь установила наблюдение за Шереметом в Москве, согласно отчету внутреннего наблюдения КГБ, который также просочился в EUobserver.

Кроме того, а записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операцию по устранению бывшего директора белорусской тюрьмы Олега Алкаева, бывшего полковника Владимира Бородача и бывшего начальника антикоррупционной службы Вячеслава Дудкина.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В 2019 году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

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