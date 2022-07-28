Вбивство Ноздровської: колишній слідчий у справі визнав, що у розслідуванні були прорахунки

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36367 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 82725 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 122464 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 173950 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 171180 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 170741 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148008 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115487 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108671 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 308818 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 32405 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 43169 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 35019 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 30649 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40053 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 183130 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 308817 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569908 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513661 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 714234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 40053 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92448 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120070 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143082 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156612 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Вбивство Ноздровської: колишній слідчий у справі визнав, що у розслідуванні були прорахунки

Вбивство Ноздровської: колишній слідчий у справі визнав, що у розслідуванні були прорахунки

Київ • УНН

 • 225847 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. У Шевченківському райсуді Києва продовжилися слухання у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Засідання розпочалося з допиту Сергія Рикуна - начальника слідчого управління у Полтаві, який у 2018 році був заступником начальника головного слідчого управління у Київській області.

Прокурор звернув увагу Рикуна на розбіжності в датах і в учасниках процесу: в протоколах від 2-го та 11-го січня є великі розбіжності у кількості розслідувачів справи. Рикун заявив, що це може бути простою технічною помилкою.

Прокурор також заявив, що виникають питання до найменувань органів досудового розслідування - вони постійно міняються, справа переходила від установи до установи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “ТСК не дала результатів”: суд у справі про вбивство Ноздровської не може розглядати причетність третіх осіб до злочину - адвокат родини

Разом з тим, адвокат підсудного Юрія Россошанського зазначив, що за законом орган слідства можна змінити лише за неефективності досудового слідства і запитав, в чому полягає неефективність Вишгородського управління поліції.

«Я не можу сказати, що досудове слідство велося неефективно. Були певні прорахунки...», - відповів Рикун.

Адвокат підсудного також заявив, що відеозаписи підтверджують присутність Рикуна під час обшуків у Россошанського 4 та 9 січня 2018 року. Мовляв, під час одного з них він поводив себе дивно: ходив біля дверей і щось фотографував, після чого там з’явилися плями крові, а також радився телефоном з якимось експертом. У відповідь свідок зазначив, що не пам’ятає цих подій, як і багатьох інших деталей слідства.

Мати Ноздровської Катерина Дуняк на суді заявила, що на місці злочину 1 січня був присутній колишній нардеп Ілля Кива (нині підозрюється у держзраді - ред.), який заважав активістам шукати її доньку. Рикун заявив, що йому про це нічого не відомо.

Нагадаємо

Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року, через три дні після її зникнення. Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської - Юрія Россошанського.

Сам Росошанський свою провину визнав, однак потім заявив, що його змусили зізнатися у вбивстві.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Раніше Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00