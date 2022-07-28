Вбивство Ноздровської: колишній слідчий у справі визнав, що у розслідуванні були прорахунки

Деталі

Засідання розпочалося з допиту Сергія Рикуна - начальника слідчого управління у Полтаві, який у 2018 році був заступником начальника головного слідчого управління у Київській області.

Прокурор звернув увагу Рикуна на розбіжності в датах і в учасниках процесу: в протоколах від 2-го та 11-го січня є великі розбіжності у кількості розслідувачів справи. Рикун заявив, що це може бути простою технічною помилкою.

Прокурор також заявив, що виникають питання до найменувань органів досудового розслідування - вони постійно міняються, справа переходила від установи до установи.

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Разом з тим, адвокат підсудного Юрія Россошанського зазначив, що за законом орган слідства можна змінити лише за неефективності досудового слідства і запитав, в чому полягає неефективність Вишгородського управління поліції.

«Я не можу сказати, що досудове слідство велося неефективно. Були певні прорахунки...», - відповів Рикун.

Адвокат підсудного також заявив, що відеозаписи підтверджують присутність Рикуна під час обшуків у Россошанського 4 та 9 січня 2018 року. Мовляв, під час одного з них він поводив себе дивно: ходив біля дверей і щось фотографував, після чого там з’явилися плями крові, а також радився телефоном з якимось експертом. У відповідь свідок зазначив, що не пам’ятає цих подій, як і багатьох інших деталей слідства.

Мати Ноздровської Катерина Дуняк на суді заявила, що на місці злочину 1 січня був присутній колишній нардеп Ілля Кива (нині підозрюється у держзраді - ред.), який заважав активістам шукати її доньку. Рикун заявив, що йому про це нічого не відомо.

Нагадаємо

Ірину Ноздровську знайшли мертвою на Київщині 1 січня 2018 року, через три дні після її зникнення. Поліція 8 січня 2018 року затримала підозрюваного в убивстві Ноздровської - Юрія Россошанського.

Сам Росошанський свою провину визнав, однак потім заявив, що його змусили зізнатися у вбивстві.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Раніше Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.