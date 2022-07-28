Убийство Ноздровской: бывший следователь по делу признал, что в расследовании были просчеты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Шевченковском райсуде Киева продолжились слушания по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Заседание началось с допроса Сергея Рыкуна – начальника следственного управления в Полтаве, который в 2018 году был заместителем начальника главного следственного управления в Киевской области.
Прокурор обратил внимание Рыкуна на разногласия в датах и в участниках процесса: в протоколах от 2-го и 11-го января имеются большие разногласия по количеству расследователей дела. Рыкун заявил, что это может быть простой технической ошибкой.
Прокурор также заявил, что возникают вопросы к наименованиям органов досудебного расследования – они постоянно меняются, дело переходило от учреждения к учреждению.
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Вместе с тем адвокат подсудимого Юрия Россошанского отметил, что по закону орган следствия можно изменить только при неэффективности досудебного следствия и спросил, в чем заключается неэффективность Вышгородского управления полиции.
«Я не могу сказать, что досудебное следствие велось неэффективно. Были определенные просчеты...», – ответил Рыкун.
Адвокат подсудимого также заявил, что видеозаписи подтверждают присутствие Рыкуна во время обысков у Россошанского 4 и 9 января 2018 года. Мол, во время одного из них он вел себя странно: ходил у двери и что-то фотографировал, после чего там появились пятна крови, а также советовался телефоном с каким-то экспертом. В ответ свидетель отметил, что не помнит этих событий, как и многих других деталей следствия.
Мать Ноздровской Екатерина Дуняк на суде заявила, что с поличным 1 января присутствовал бывший нардеп Илья Кива (ныне подозревается в госизмене - ред.), который мешал активистам искать ее дочь. Рыкун заявил, что ему об этом ничего не известно.
Напомним
Ирину Ноздровскую нашли мертвой в Киевской области 1 января 2018 года, через три дня после ее исчезновения. Полиция 8 января 2018 задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской - Юрия Россошанского.
Сам Россошанский свою вину признал, однако потом заявил, что его заставили признаться в убийстве.
Отметим, что мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. Ранее Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.
Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.