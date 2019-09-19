Вбивство на військовому полігоні: підозрюваних затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Підозрюваних у катуванні та вбивстві двох чоловіків на території колишнього військового полігону у Черкаській області затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП Черкаської області.
“Під час проведення оперативних заходів ми встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетні двоє жителів міста Черкаси. В подальшому встановили, що дійсно у них був конфлікт з потерпілими. Крім того, оперативники з’ясували, що зловмисники поспіхом збираються залишити територію країни”, — повідомив перший заступник Голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Євген Коваль
Була проведена спецоперація.
“Затримали зловмисників за декілька хвилин до їхнього виїзду з міста. На даний час з підозрюваними працюють слідчі. Роботу із розкриття вбивства двох чоловіків продовжуємо”, — сказав Євген Коваль.
Як повідомляв УНН, на територію колишнього військового полігону неподалік Сміли були виявлені трупи двох чоловіків віком близько 30 років з численними гематомами. На місці скоєння злочину були помітні сліди боротьби.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.