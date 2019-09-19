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6 марта, 19:19 • 76022 просмотра

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6 марта, 17:12 • 113502 просмотра

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Убийство на военном полигоне: подозреваемые задержаны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Подозреваемых в пытках и убийстве двух мужчин на территории бывшего военного полигона в Черкасской области задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Черкасской области.

“Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны”, — сообщил первый заместитель Главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль

Была проведена спецоперация.

“Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем”, — сказал Евгений Коваль.

Как сообщал УНН, на территорию бывшего военного полигона недалеко от Смелы были обнаружены трупы двух мужчин в возрасте около 30 лет с многочисленными гематомами. На месте совершения преступления были заметны следы борьбы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Украинские Национальные Новости

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