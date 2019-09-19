Убийство на военном полигоне: подозреваемые задержаны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Подозреваемых в пытках и убийстве двух мужчин на территории бывшего военного полигона в Черкасской области задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП Черкасской области.
“Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны”, — сообщил первый заместитель Главы Нацполиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль
Была проведена спецоперация.
“Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем”, — сказал Евгений Коваль.
Как сообщал УНН, на территорию бывшего военного полигона недалеко от Смелы были обнаружены трупы двух мужчин в возрасте около 30 лет с многочисленными гематомами. На месте совершения преступления были заметны следы борьбы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.