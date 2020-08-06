Вбивство молодої дівчини в Семенівці: на Чернігівщині затримали підозрюваного

“Сьогодні оперативники управління карного розшуку поліції Чернігівської області затримали підозрюваного у вбивстві 23-річної дівчини у місті Семенівка. Цей злочин стався вночі 26 липня на вулиці Комунальній. Нападник завдав ножові поранення дівчині, яка згодом померла від крововтрати у лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за словами начальника головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимира Нідзельського, у скоєнні злочину підозрюють місцевого мешканця 1994 року народження.

“Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався. Чоловікові повідомлено про підозру та затримано його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу тримання під вартою. Триває досудове розслідування у провадженні, відкритому за статтею 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Чернігівщині розслідують обставини загибелі молодої дівчини.