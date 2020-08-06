Убийство молодой девушки в Семеновке: в Черниговской области задержали подозреваемого

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89331 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103149 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128635 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108404 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128581 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101525 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102296 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104087 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101971 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101516 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Убийство молодой девушки в Семеновке: в Черниговской области задержали подозреваемого

Убийство молодой девушки в Семеновке: в Черниговской области задержали подозреваемого

Киев  •  УНН

 • 53845 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Оперативники управления уголовного розыска полиции Черниговской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 23-летней девушки в городе Семеновка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook полиции Черниговской области.

"Сегодня оперативники управления уголовного розыска полиции Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в городе Семеновка. Это преступление произошло ночью 26 июля на улице Коммунальной. Нападавший нанес ножевые ранения девушке, которая впоследствии умерла от кровопотери в больнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по словам начальника главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимира Нидзельского в совершении преступления подозревают местного жителя 1994 года рождения.

"Раньше к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчине сообщено о подозрении и задержано его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование в производстве, открытом по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет", - указано в сообщении.

Напомним, на Черниговщине расследуют обстоятельства гибели молодой девушки.

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