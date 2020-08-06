Убийство молодой девушки в Семеновке: в Черниговской области задержали подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Оперативники управления уголовного розыска полиции Черниговской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 23-летней девушки в городе Семеновка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook полиции Черниговской области.
"Сегодня оперативники управления уголовного розыска полиции Черниговской области задержали подозреваемого в убийстве 23-летней девушки в городе Семеновка. Это преступление произошло ночью 26 июля на улице Коммунальной. Нападавший нанес ножевые ранения девушке, которая впоследствии умерла от кровопотери в больнице", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по словам начальника главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимира Нидзельского в совершении преступления подозревают местного жителя 1994 года рождения.
"Раньше к уголовной ответственности он не привлекался. Мужчине сообщено о подозрении и задержано его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование в производстве, открытом по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет", - указано в сообщении.
Напомним, на Черниговщине расследуют обстоятельства гибели молодой девушки.