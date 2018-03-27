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Вбивство майданівця кулею 1965 року: екс-беркутівець спростував їх наявність на озброєнні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній боєць спецпідрозділу МВС “Беркут” Олег Янішевський, який обвинувачується у розстрілах людей на Майдані у лютому 2014 року, стверджує, що в їхньому підрозділі набоїв 1965 року випуску до автоматичної зброї не було. Про це Янішевський заявив сьогодні на засіданні Святошинського районного суду Києва, передає кореспондент УНН.

“У нашому підрозділі набоїв 1965 року випуску не було”, - сказав Янішевський.

Варто зазначити, що цю заяву він зробив після оголошення висновків експерта-баліста в епізоді про вбивство учасника Майдану Валерія Опанасюка, з тіла якого була вилучена куля калібру 7,62 мм 1965 року від автомата Калашникова.

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Нагадаємо, термін слідчого експерименту у справі екс-беркутівців спливає 31 березня.

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