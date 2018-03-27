Убийство майдановца пулей 1965 года: экс-беркутовец опроверг их наличие на вооружении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший боец спецподразделения МВД "Беркут" Олег Янишевский, который обвиняется в расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года, утверждает, что у их подразделения патронов 1965 года выпуска к автоматическому оружию не было. Об этом Янишевский заявил сегодня на заседании Святошинского районного суда Киева, передает корреспондент УНН.
"В нашем подразделении патронов 1965 года выпуска не было", - сказал Янишевский.
Стоит отметить, что это заявление он сделал после оглашения выводов эксперта-баллиста в эпизоде об убийстве участника Майдана Валерия Опанасюка, из тела которого была изъята пуля калибра 7,62 мм 1965 года от автомата Калашникова.
Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года.
Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.
Напомним, срок следственного эксперимента по делу экс-беркутовцев заканчивается 31 марта.