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росЗМІ відзначає, що нібито відразу після скоєння злочину Наталія Вовк залишила росію, перебравшись до Естонії.

"Найближчим часом слідство планує вийти до суду з аналогічним клопотанням про арешт і щодо її спільника Богдана Циганенка, який, за версією силовиків, збирав вибуховий пристрій, який спрацював у машині дугіної", - повідомляє видання.

Додамо

Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У Центрі страткому зазначили, що такі звинувачення бездоказові і є частиною інформаційної війни.

Виконавицею вбивства дугіної назвали Наталію Вовк.