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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 25105 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 47411 перегляди

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Вбивство дугіної: у рф суд заочно арештував українку Наталію Вовк

Вбивство дугіної: у рф суд заочно арештував українку Наталію Вовк

Київ • УНН

 • 293113 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У рф Басманний райсуд Москви заочно заарештував громадянку України Наталію Вовк. ск рф та фсб рф вважають жінку виконавицею вбивства дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, передає УНН із посиланням на "Коомерсант".

Деталі

росЗМІ відзначає, що нібито відразу після скоєння злочину Наталія Вовк залишила росію, перебравшись до Естонії.

"Найближчим часом слідство планує вийти до суду з аналогічним клопотанням про арешт і щодо її спільника Богдана Циганенка, який, за версією силовиків, збирав вибуховий пристрій, який спрацював у машині дугіної", - повідомляє видання.

Додамо

Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У Центрі страткому зазначили, що такі звинувачення бездоказові і є частиною інформаційної війни.

Виконавицею вбивства дугіної назвали Наталію Вовк.

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