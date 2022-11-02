Вбивство дугіної: у рф суд заочно арештував українку Наталію Вовк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У рф Басманний райсуд Москви заочно заарештував громадянку України Наталію Вовк. ск рф та фсб рф вважають жінку виконавицею вбивства дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної, передає УНН із посиланням на "Коомерсант".
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росЗМІ відзначає, що нібито відразу після скоєння злочину Наталія Вовк залишила росію, перебравшись до Естонії.
"Найближчим часом слідство планує вийти до суду з аналогічним клопотанням про арешт і щодо її спільника Богдана Циганенка, який, за версією силовиків, збирав вибуховий пристрій, який спрацював у машині дугіної", - повідомляє видання.
Додамо
Як повідомляє російська служба BBC, у вбивстві дочки ідеолога "русского мира" дар'ї дугіної фсб рф підозрює українські спецслужби. У Центрі страткому зазначили, що такі звинувачення бездоказові і є частиною інформаційної війни.
Виконавицею вбивства дугіної назвали Наталію Вовк.