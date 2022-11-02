Убийство дугиной: в рф суд заочно арестовал украинку Наталью Вовк

Детали

РосСМИ отмечает, что якобы сразу после совершения преступления Наталья Вовк покинула россию, перебравшись в Эстонию.

"В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с аналогичным ходатайством об аресте и в отношении ее сообщника Богдана Цыганенко, который, по версии силовиков, собирал взрывное устройство, которое сработало в машине дугиной", - сообщает издание.

Добавим

Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы. В Центре страткома отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.

Исполнительницей убийства дугиной назвали Наталью Вовк.