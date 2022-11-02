Убийство дугиной: в рф суд заочно арестовал украинку Наталью Вовк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В россии Басманный райсуд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталию Вовк. ск рф и фсб рф считают женщину исполнительницей убийства дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".
Детали
РосСМИ отмечает, что якобы сразу после совершения преступления Наталья Вовк покинула россию, перебравшись в Эстонию.
"В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с аналогичным ходатайством об аресте и в отношении ее сообщника Богдана Цыганенко, который, по версии силовиков, собирал взрывное устройство, которое сработало в машине дугиной", - сообщает издание.
Добавим
Как сообщает российская служба BBC, в убийстве дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной фсб рф подозревает украинские спецслужбы. В Центре страткома отметили, что такие обвинения бездоказательны и являются частью информационной войны.
Исполнительницей убийства дугиной назвали Наталью Вовк.