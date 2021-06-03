Вбивство Дарини Лук'яненко: суд залишив в силі вирок Тарасову

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"За результатами розгляду справи апеляційні скарги представника потерпілих – адвоката Степаняна Р.Е. та прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Комишана О.Л. були залишені без задоволення, вирок Роздільнянського районного суду Одеської області від 20.01.2021 відносно Тарасова Миколи Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152, п.п. 2,9 ч. 2 ст. 115 КК України залишено без змін", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Прокуратура наполягала на довічному позбавленні волі для Миколи Тарасова, якого засудили до 15 років позбавлення волі через вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко.

Роздільнянський райсуд Одеської області визнав винним Миколу Тарасову в убивстві 11-річної Дарини Лук’яненко. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року в селищі Іванівка на Одещині 22-річний місцевий мешканець заманив 11-річну сусідку до себе додому, де намагався вчинити стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру. Не довівши свій намір до кінця молодик вирішив вбити дитину. Щоб приховати злочин, він кинув тіло дівчинки до вигрібної ями.

Як повідомляв УНН, у червні минулого року прокуратура оголосила Тарасову про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині.



