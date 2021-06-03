Убийство Дарьи Лукьяненко: суд оставил в силе приговор Тарасову
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Одесский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым Николай Тарасов признан виновным в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко и приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на приговор суда.
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"По результатам рассмотрения дела апелляционные жалобы представителя потерпевших - адвоката Степаняна Р.Э. и прокурора Раздельнянской местной прокуратуры Комышана А.Л. были оставлены без удовлетворения, приговор Раздельнянского районного суда Одесской области от 20.01.2021 в отношении Тарасова Николая Геннадьевича, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152, п 2,9 ч. 2 ст. 115 УК Украины оставлено без изменений", - говорится в сообщении.
Дополнение
Прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы для Николая Тарасова, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко.
Раздельнянский районный Одесской области признал виновным Николая Тарасова в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Досудебным расследованием установлено, что в июне 2019 года в поселке Ивановка Одесской области 22-летний местный житель заманил 11-летнюю соседку к себе домой, где пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Не доведя свое намерение до конца молодой человек решил убить ребенка. Чтобы скрыть преступление, он бросил тело девочки в выгребную яму.
Как сообщал УНН, в июне прошлого года прокуратура объявила Тарасову о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.