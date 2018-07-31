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Вбивство активіста у Бердянську: поліція заявила, що зупинила авто підозрюваних

Вбивство активіста у Бердянську: поліція заявила, що зупинила авто підозрюваних

Київ • УНН

 • 9168 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Правоохоронці зупинили у місті Василівка автомобіль підозрюваних в умисному вбивстві активіста Віталія "Сармата" Олешка у Бердянську. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.

"Під час оперативно розшукових заходів завдяки показам свідків та допомозі громадськості поліцейські на посту у Василівці зупинили автомобіль. Особи, які знаходились у ньому, перевіряються на причетність до скоєння вбивства мешканця Бердянська. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нині вирішується питання про затримання їх в порядку ст.208 КПК України.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план "Сирена". Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. У поліції заявили, що розглядають дві версії убивства колишнього бійця АТО, одна з яких замовне убивство. 

Раніше активіст Семен Кабакаєв у Facebook повідомляв про затримання підозрюваних у вбивстві активіста. 

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