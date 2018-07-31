Убийство активиста в Бердянске: полиция заявила, что остановила авто подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Правоохранители остановили в городе Васильевка автомобиль подозреваемых в умышленном убийстве активиста Виталия "Сармата" Олешко в Бердянске. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"В ходе оперативно розыскных мероприятий благодаря показаниям свидетелей и помощи общественности полицейские на посту в Васильевке остановили автомобиль. Лица, которые находились в нем, проверяются на причастность к совершению убийства жителя Бердянска. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о задержании их в порядке ст.208 УПК Украины.
Напомним, бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко убили днем 31 июля выстрелом в спину. Неизвестный выстрелил в него и скрылся с места происшествия. С целью задержания злоумышленника в городе на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена". Убийство произошло на глазах у жены и друга активиста.
По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. В полиции заявили, что рассматривают две версии убийства бывшего бойца АТО, одна из которых заказное убийство.
Ранее активист Семен Кабакаев в Facebook сообщал о задержании подозреваемых в убийстве активиста.