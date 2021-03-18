Вбивство 7-річної Марії Борисової: з'ясували нові подробиці про підозрюваного

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Підозрюваний у згвалтуванні та вбивстві 7-річної дівчинки на Херсонщині до цього вже скоїв чотири злочини, одне - з особливою жорстокістю. В його історії пошукових запитів на комп'ютері виявили численні перегляди сайтів із дитячою порнографією, а жінки раніше скаржилися щодо його поведінки. Про це написав у Facebook начальник ГУНП в Херсонській області Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата:

"В історії пошукових запитів на його комп'ютері виявлено численні перегляди сайтів з дитячою порнографією. Як з'ясувалось, раніше були скарги жінок щодо його поведінки, які в останній момент відмовлялись від своїх слів, тому що ж "живемо в одному селі", тому що "коли вип'єш, таке буває"... Незважаючи на це, людей у коментарях хвилює чи може бути ерекція у 62-річного чоловіка, який зловживає спиртними напоями, чи ні...", - написав Прокудін.

Деталі

При цьому начальник поліції Херсонщини також зазначив, що "підозрюваний до цього скоїв 4 злочини, одне з яких характеризується особливою жорстокістю: "Будучи в стані алкогольного сп'яніння, підозрюваний приніс щітку для чистки доїльних апаратів з метою заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Підозрюваний ввів щітку в анальний отвір потерпілого. У результаті побиття та введення чужорідного предмета потерпілому були спричинені тяжкі тілесні ушкодження за критерієм небезпеки для життя в момент заподіяння" (з вироку суду від 17 серпня 2000 року)".

Також Прокудін нагадав, що підозрюваний почав співпрацювати зі слідством у справі про вбивство дитини.

"Стверджує, що був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Від проведення слідчого експерименту відмовляється, оскільки побоюється за своє життя через можливу помсту односельчан", - зазначив поліцейський.

Також він зазначив, що дуже прикро читати коментарі під дописами, що стосуються затримання підозрюваного, зокрема, що "повісили злочин", адже результати експертизи анонсували 17 березня, а підозрюваного оголосили раніше". "Дійсно, деякі експертизи були зроблені раніше, тому що ми виходили з клопотанням до керівництва Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи, щоб прискорити встановлену чергу експертиз через страшний злочин проти дитини", - прокоментував Прокудін.

"Висновком ще однієї молекулярно-генетичної експертизи підтверджено, що сперма на одязі дівчинки співпадає з біологічними даними підозрюваного. Є попередні результати, що у квартирі, на ковдрі підозрюваного, також є ДНК Марії.
Проте, скільки б не було зроблено експертиз, які б свідчення не давав підозрюваний, все одно знайдуться ті, хто не матиме віри: це, мабуть, змова? не може бути такого... це точно не він..." - відзначив начальник поліції Херсонщини.

Він також висловив упевненість, що якнайшвидший запуск "Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього" стане тим кроком, який зупинить хайп, несправедливі звинувачення і врятує життя та здоров'я багатьом дітям.

Що сталося

Марія Борисова з села Щасливе на Херсонщині зникла 7 березня, а 11 березня правоохоронні органи знайшли тіло у нежитловій будівлі. Оскільки місце виявлення тіла дитини попередньо обстежувалося, стало зрозуміло, що вчинити злочин і переховувати, а потім підкинути бездиханне тіло міг лише місцевий житель.

Його затримали через два дні після того, як виявили загиблу дитину. 15 березня суд відправив підозрюваного під варту. Наразі чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання та почав частково давати покази. 

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