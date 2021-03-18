Убийство 7-летней Марии Борисовой: выяснили новые подробности о подозреваемом

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"В истории поисковых запросов на его компьютере выявлено многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. Как выяснилось, ранее были жалобы женщин на его поведение, которые в последний момент отказывались от своих слов, потому что же "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает"... Несмотря на это, людей в комментариях волнует может ли быть эрекция у 62-летнего мужчины, который злоупотребляет спиртными напитками или нет..." - написал Прокудин.

Детали

При этом начальник полиции Херсонской области также отметил, что "подозреваемый до этого совершил 4 преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью: "Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения чужеродного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения" (из приговора суда от 17 августа 2000 года)".

Также Прокудин напомнил, что подозреваемый начал сотрудничать со следствием по делу об убийстве ребенка.

"Утверждает, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От проведения следственного эксперимента отказывается, поскольку опасается за свою жизнь из-за возможной мести односельчан", - отметил полицейский.

Также он отметил, что очень обидно читать комментарии под сообщениями, касающимися задержания подозреваемого, в частности, что "повесили преступление", ведь результаты экспертизы анонсировали 17 марта, а подозреваемого объявили раньше". "Действительно, некоторые экспертизы были сделаны раньше, потому что мы выходили с ходатайством к руководству Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы ускорить установленную очередь экспертиз из-за страшного преступления против ребенка", - прокомментировал Прокудин.

"Заключением еще одной молекулярно-генетической экспертизы подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. Есть предварительные результаты, в квартире, на одеяле подозреваемого, также есть ДНК Марии. Однако, сколько бы ни было сделано экспертиз, какие бы показания не давал подозреваемый, все равно найдутся те, кто не будет верить: это, пожалуй, заговор? не может быть такого... это точно не он ..." - отметил начальник полиции Херсонской области.

Он также выразил уверенность, что скорейший запуск "Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего" станет тем шагом, который остановит хайп, несправедливые обвинения и спасет жизнь и здоровье многим детям.

Что произошло

Мария Борисова из села Счастливое Херсонской области исчезла 7 марта, а 11 марта правоохранительные органы нашли ее тело в нежилом здании. Поскольку место обнаружения тела ребенка предварительно было обследовано, стало понятно, что совершить преступление и прятать, а потом подбросить бездыханное тело мог только местный житель.

Его задержали через два дня после того, как обнаружили погибшего ребенка. 15 марта суд отправил подозреваемого под стражу. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания и начал частично давать показания.