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Вбито старшого оперативного угруповання бєлгород андрія стесєва - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У ніч на 5 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито полковника гвардії Андрія Стесєва — старшого оперативного угруповання бєлгород, передає УНН із посиланням на ГУР.

Вбито старшого оперативного угруповання бєлгород андрія стесєва - ГУР

Цитата

"Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито полковника гвардії стесєва андрія васильовича — старшого оперативного угруповання бєлгород", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ГУР, раніше стасєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку вдв рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внутрішній конфлікт росіян: у Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що відбувається у бєлгородській області

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