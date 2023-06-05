Вбито старшого оперативного угруповання бєлгород андрія стесєва - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У ніч на 5 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито полковника гвардії Андрія Стесєва — старшого оперативного угруповання бєлгород, передає УНН із посиланням на ГУР.
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"Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 4 на 5 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито полковника гвардії стесєва андрія васильовича — старшого оперативного угруповання бєлгород", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ГУР, раніше стасєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку вдв рф.
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