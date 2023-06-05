Убит старший оперативной группировки белгород андрей стесев - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В ночь на 5 июня в населенном пункте новая таволжанка убит полковник гвардии андрей стесев — старший оперативной группировки белгород, передает УНН со ссылкой на ГУР.
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"Согласно оперативной информации, в ночь с 4 на 5 июня в населенном пункте новая таволжанка убит полковник гвардии стесев андрей васильевич — старший оперативной группировки белгород", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ГУР, ранее стасев занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка вдв рф.
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