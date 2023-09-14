Вбили охоронця супермаркету в Бучі: ідентифіковано військовослужбовців рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Правоохоронці встановили та повідомили про підозру ще чотирьом військовослужбовцям збройних сил рф, які вбили охоронця супермаркету в Бучі, передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«Двом командирам, заряджаючому самохідних артилерійських гармат і старшому розвіднику-далекомірнику 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії рф інкримінують вчинення порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ по місту Буча старший офіцер самохідної артбатареї віддав наказ підлеглим військовослужбовцям рф.
Через радіозв’язок він наказав ідентифікувати всіх, хто був одягнений у чорний одяг, як ворогів.
Військовослужбовці зс рф, отримавши злочинний наказ, погодилися його виконати. При цьому спиралися на принцип кругової поруки у військовому формуванні.
Потім військовослужбовці 1-ї самохідної артилерійської батареї помітили біля магазину Новус у місті Буча чоловіка. Він був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням «Охорона Новус».
Охоронець не мав зброї і не становив жодної загрози для окупантів.
Проте на виконання злочинного наказу командира вони відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по цивільному. В результаті дій російських військових чоловік отримав поранення, від якого помер.
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