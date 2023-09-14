Убили охранника супермаркета в Буче: идентифицированы военнослужащие рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правоохранители установили и сообщили о подозрении еще четырем военнослужащим вооруженных сил РФ, которые убили охранника супермаркета в Буче, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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«Двум командирам, заряжающему самоходных артиллерийских орудий и старшему разведчику-дальномеру 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии рф инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск по городу Буча старший офицер самоходной артбатареи отдал приказ подчиненным военнослужащим рф.
Через радиосвязь он приказал идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.
Военнослужащие ВС рф, получив преступный приказ, согласились его выполнить. При этом опирались на принцип круговой поруки в военном формировании.
Затем военнослужащие 1-й самоходной артиллерийской батареи заметили возле магазина Новус в городе Буча мужчину. Он был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением «Охрана Новус».
Охранник не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов.
Однако во исполнение преступного приказа командира они открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия по гражданскому. В результате действий российских военных мужчина получил ранение, от которого скончался.
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