"Важливі та своєчасні рішення": Зеленський підтвердив розмову з Шольцем після згоди передати Leopard
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, після рішення Берліна щодо Leopard 2 для України, відзначивши, що ухвалені "важливі та своєчасні рішення" щодо підтримки України, пише УНН.
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"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцем почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у Німеччині", - написав Зеленський у Twitter.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським після рішення Берліна про передачу танків Leopard 2 для ЗСУ.
Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.