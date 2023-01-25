"Важливі та своєчасні рішення": Зеленський підтвердив розмову з Шольцем після згоди передати Leopard

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"Німецькі основні бойові танки, подальше розширення оборонної підтримки та тренувальних місій, зелене світло партнерам на постачання аналогічної зброї. Щойно у розмові з Олафом Шольцем почув про ці важливі та своєчасні рішення. Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у Німеччині", - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським після рішення Берліна про передачу танків Leopard 2 для ЗСУ.

Уряд Німеччини перед цим повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.