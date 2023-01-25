"Важные и своевременные решения": Зеленский подтвердил разговор с Шольцем после согласия передать Leopard
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, после решения Берлина по Leopard 2 для Украины, отметив, что приняты "важные и своевременные решения" по поддержке Украины, пишет УНН.
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"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен бундесканцлеру и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в Twitter.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским после решения Берлина о передаче танков Leopard 2 для ВСУ.
Правительство Германии перед этим сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.