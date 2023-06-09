Важлива зустріч: Президент України провів нараду з військовим командуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командуванням ЗСУ. Про це написав Глава держави в своєму Telegram, передає УНН.
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"Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч", - написав Президент.
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Так, Володимир Зеленський провів зустріч з начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренко, командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковником Олександром Сирським, а також командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадним генералом Олександром Тарнавським.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо водозабезпечення Дніпропетровської області.
Так, під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський провів нараду щодо реалізації проектів магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища, задля забезпечення водою жителів регіону.