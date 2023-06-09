Важная встреча: Президент Украины провел совещание с военным командованием
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командованием ВСУ. Об этом написал Глава государства в своем Telegram, передает УНН.
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"Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча", - написал Президент.
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Так, Владимир Зеленский провел встречу с начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко, командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковником Александром Сырским, а также командующим оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадным генералом Александром Тарнавским.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Кривом Роге по водоснабжению Днепропетровской области.
Так, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский провел совещание по реализации проектов магистральных водопроводов на замену питавшимся из Каховского водохранилища для обеспечения водой жителей региона.