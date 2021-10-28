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Ватикан раптово скасував заплановану пряму трансляцію зустрічі Байдена з Папою Франциском

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ватикан раптово скасував заплановану пряму трансляцію зустрічі президента США Джо Байдена з Папою Франциском у п'ятницю. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Ватикан раптово скасував заплановану пряму трансляцію зустрічі Байдена з Папою Франциском

Деталі

В ЗМІ буде висвітлюватися тільки прибуття кортежу президента у двір Апостольського палацу. Представник Ватикану Маттео Бруні повідомив, що переглянутий план візиту Байдена відображає "нормальну процедуру", встановлену під час пандемії коронавірусу.

Пряма трансляція зустрічі Байдена з Франциском, мала включати вітання Папи та президента в тронному залі палацу, а також трансляцію того, як двоє лідерів сідають за стіл переговорів в бібліотеці Ватикану.

Ватикан заявив, що надасть відредаговані кадри зустрічі постфактум акредитованим ЗМІ, як це передбачено для інших відвідувачів глав держав.

Ватикан протягом багатьох років транслював у прямому ефірі візити глав держав, включаючи президента Дональда Трампа, і запланував таке висвітлення у п'ятницю для Байдена та президента Південної Кореї Мун Чже Іна, який також знаходиться у Римі.

Пряма трансляція була особливо важливою, тому що Ватикан не дозволяє незалежним фотографам та журналістам відвідувати папські аудиторії з приїжджими лідерами із самого початку пандемії. Ватикан продовжує посилатися на пандемію як на причину для відмови в доступі для зовнішніх засобів масової інформації.

Асоціація кореспондентів Ватикану опротестувала скасування доступу до пулу, а кілька інших ЗМІ, офіційно поскаржилися на скорочення прямої трансляції і попросили пояснень.

Доповнення

Байден, другий президент США-католик, вже тричі зустрічався з Франциском, але це буде його перша зустріч на посаді президента.

Єпископи США мають зустрітися за кілька тижнів на своєму щорічному осінньому з'їзді, і один із пунктів порядку денному був натхненний консерваторами, які стверджують, що підтримка Байденом права на аборт має позбавити його права на причастя.

Франциск рішуче підтримав протест церкви проти абортів, назвавши це "вбивством".

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