Байден зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані 29 жовтня

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"29 жовтня президент і доктор Байден також відвідають Ватикан і зустрінуться з Його Святістю Папою Франциском. Вони обговорять спільну роботу над зусиллями, заснованими на повазі основної людської гідності, включаючи припинення пандемії COVID-19 і боротьбу з кліматом, кризу і турботу про бідних", - йдеться в заяві Дженніфер Псакі.

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З Риму президент Байден відправиться в Глазго, де 1-2 листопада візьме участь у Всесвітньому саміті лідерів 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26).

Доповнення

Зустріч відбудеться, оскільки в католицькій церкві США вирують дебати з приводу причастя католицьких політиків, які підтримують право на аборт. Байдену було відмовлено в причасті один раз в 2019 році напередодні виборів, і це питання привернуло нову увагу в червні, коли Конференція католицьких єпископів Сполучених Штатів приступила до реалізації плану, який міг відмовити в причасті таким громадським діячам, створивши потенційну можливість публічного докору президенту.

78-річний Байден - практикуючий католик, який ходить на месу не рідше одного разу в тиждень. Джон Ф. Кеннеді був першим католицьким президентом США.