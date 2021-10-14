Байден встретится с Папой Франциском в Ватикане 29 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретятся с Папой Франциском во время их поездки в Рим в конце этого месяца на конференцию G20, сообщила пресс-секретарб Белого дома Джен Псаки, передает УНН.
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"29 октября президент и доктор Байден также посетят Ватикан и встретятся с Его Святейшеством Папой Франциском. Они обсудят совместную работу над усилиями, основанными на уважении основного человеческого достоинства, включая прекращение пандемии COVID-19 и борьбу с климатом, кризис и заботу о бедных", - говорится в заявлении Псаки.
Детали
Из Рима президент Байден отправится в Глазго, где 1-2 ноября примет участие во Всемирном саммите лидеров 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Дополнение
Встреча состоится, поскольку в католической церкви США бушуют дебаты по поводу причастия католических политиков, которые поддерживают право на аборт. Байдену было отказано в причастии один раз в 2019 году накануне выборов, и этот вопрос привлек новое внимание в июне, когда Конференция католических епископов США приступила к реализации плана, который мог отказать в причастии таким общественным деятелям, создав потенциальную возможность публичного упрека президенту.
78-летний Байден - практикующий католик, который ходит на мессу не реже одного раза в неделю. Джон Ф. Кеннеди был первым католическим президентом США.