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Байден зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 20004 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден зустрівся з Папою Франциском у Ватикані в той час, коли на президента США тиснуть консерватори в Церкві через його суперечливу позицію у суперечці про права на аборт. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Байден зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані: про що говоритимуть

Деталі

Байден регулярно ходить на щотижневі меси і тримає фотографію Папи за своїм столом в Овальному кабінеті. Він сказав, що особисто виступає проти абортів, але не може нав’язувати свої погляди як обраного лідера.

Невідомо, чи обговорять Байден і Папа Франциск суперечки щодо абортів і причастя під час зустрічі у п’ятницю.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам у вівторок, що лідери обговорюватимуть зміну клімату, міграцію та нерівність доходів.

Цитата

“Зрозуміло, що Папа не погоджується з президентом щодо абортів. Він зробив це надзвичайно чітко”, — сказав архієпископ Балтіморський Вільям Лорі Catholic News Service.

Відповідаючи на питання про дебати про причастя в США минулого місяця, Папа сказав журналістам, що аборт — це “вбивство”. Але він також, здається, критикував католицьких єпископів США за те, що вони вирішують це питання в політичний, а не пасторський спосіб.

“Причастя — це не нагорода для досконалих... Причастя — це дар, присутність Ісуса та Його Церкви”, — сказав Папа.

За його словами, єпископи повинні використовувати “співчуття та ніжність” до католицьких політиків, які підтримують права на аборт.

Нагадаємо

Верховний суд США розгляне закон про заборону абортів у Техасі у наступному місяці. До розгляду заборона буде в силі.

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