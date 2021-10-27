Байден встретится с Папой Франциском в Ватикане: о чем будут говорить

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Байден регулярно ходит на еженедельные мессы и держит фотографию Папы за своим столом в Овальном кабинете. Он сказал, что лично выступает против абортов, но не может навязывать свои взгляды в качестве избранного лидера.

Неизвестно, обсудят ли Байден и Папа Франциск споры по поводу абортов и причастия во время встречи в пятницу.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам во вторник, что лидеры будут обсуждать изменение климата, миграцию и неравенство доходов.

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“Понятно, что Папа не соглашается с президентом по поводу абортов. Он сделал это очень четко», — сказал архиепископ Балтиморский Уильям Лори Catholic News Service.

Отвечая на вопрос о прениях о причастии в США в прошлом месяце, Папа сказал журналистам, что аборт - это "убийство". Но он также, кажется, критиковал католических епископов США за то, что они решают этот вопрос политическим, а не пасторским способом.

"Причастие - это не награда для совершенных... Причастие - это дар, присутствие Иисуса и Его Церкви", - сказал Папа.

По его словам, епископы должны использовать соболезнования и нежность к католическим политикам, которые поддерживают права на аборт.

Напомним

Верховный суд США рассмотрит закон о запрете абортов в Техасе в следующем месяце. До рассмотрения запрет будет в силе.