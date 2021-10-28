Ватикан внезапно отменил запланированную прямую трансляцию встречи Байдена с Папой Франциском

Детали

В СМИ будет освещаться только прибытие кортежа президента во двор Апостольского дворца. Представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что пересмотренный план визита Байдена отражает "нормальную процедуру", установленную во время пандемии коронавируса.

Прямая трансляция встречи Байдена с Франциском должна была включать приветствие Папы и президента в тронном зале дворца, а также трансляцию того, как два лидера садятся за стол переговоров в библиотеке Ватикана.

Ватикан заявил, что предоставит отредактированные кадры встрече постфактум аккредитованным СМИ, как это предусмотрено для других посетителей глав государств.

Ватикан в течение многих лет транслировал в прямом эфире визиты глав государств, включая президента Дональда Трампа, и запланировал такое освещение в пятницу для Байдена и президента Южной Кореи Мун Джэина, который также находится в Риме.

Прямая трансляция была особенно важна, потому что Ватикан не позволяет независимым фотографам и журналистам посещать папские аудитории с приезжими лидерами с самого начала пандемии. Ватикан продолжает ссылаться на пандемию как причину для отказа в доступе для внешних средств массовой информации.

Ассоциация корреспондентов Ватикана опротестовала отмену доступа к пулу, а несколько других СМИ официально пожаловались на сокращение прямой трансляции и попросили объяснений.

Дополнение

Байден, второй президент США-католик, уже трижды встречался с Франциском, но это будет его первая встреча в должности президента.

Епископы США должны встретиться через несколько недель на своем ежегодном осеннем съезде, и один из пунктов повестки дня был вдохновлен консерваторами, утверждающими, что поддержка Байденом права на аборт должна лишить его права на причастие.

Франциск решительно поддержал протест церкви против абортов, назвав это "убийством".