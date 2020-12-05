Ватикан підтримує реалізацію угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

"Що стосується ситуації в Україні, то Святий престол підтримує реалізацію досягнутих угод і діяльність всіх задіяних в цьому сторін. Святий престол утримується від публічних звинувачень залучених в конфлікти сторін. Але це не означає, що він приймає інтерпретації зацікавлених сторін, як і не вважає правильним називати конфлікт на сході України цивільним зіткненням", - сказав ієрарх.

За його словами, Ватикан цінує будь-які спроби, спрямовані на встановлення миру.

"У будь-якій країні у громадянських конфліктів різне коріння. Здебільшого вони народжуються через нерівності, порушень соціального порядку, корупції, економічних проблем, браку віри в політичний лад. У будь-якому випадку дипломатія Святого престолу на чолі з Папою Римським і завжди при сприянні місцевих католицьких церков виступає за мирне вираження будь-яких цивільних вимог і пошук рішень шляхом переговорів і з повагою до прав людини і законодавства. У першу чергу Святий престол в разі конфліктів найбільш стурбований проявами насильства", - додав архієпископ.

Нагадаємо, Україна в ТКГ вказала Росії на можливості "нормандського" саміту до кінця року.



