Ватикан поддерживает реализацию соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе

"Что касается ситуации в Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты сторон. Но это не означает, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на востоке Украины гражданским столкновением", - сказал иерарх.

По его словам, Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира.

"В любой стране у гражданских конфликтов разные корни. По большей части они рождаются из-за неравенства, нарушений социального порядка, коррупции, экономических проблем, нехватки веры в политический строй. В любом случае дипломатия Святого престола во главе с Папой Римским и всегда при содействии местных католических церквей выступает за мирное выражение любых гражданских требований и поиск решений путем переговоров и при уважении прав человека и законодательства. В первую очередь Святой престол в случае конфликтов наиболее обеспокоен проявлениями насилия", - добавил архиепископ.

Напомним, Украина в ТКГ указала России на возможности "нормандского" саммита до конца года.



