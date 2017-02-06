Ватажок "ЛНР" звільнив "міністра промисловості і торгівлі"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр промисловості і торгівлі самопроголошеної Луганській народної республіки Дмитро Божич звільнений з посади, повідомляє УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Божич Д.В. звільнений із займаної посади. Указом глави Луганської народної республіки на посаду в. о. міністра промисловості і торгівлі Луганської народної республіки призначений Горбатенков Ігор Васильович", - йдеться у повідомленні, що цитує видання.
Нагадаємо, глава управління "народної міліції" на тимчасово окупованій території Луганської області Олег Анащенко загинув під час вибуху автомобіля в Луганську.