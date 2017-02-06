Главарь "ЛНР" уволил "министра промышленности и торговли"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр промышленности и торговли самопровозглашенной Луганской народной республики Дмитрий Божич уволен с должности, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Божич Д.В. уволен с занимаемой должности. Указом главы Луганской народной республики на должность и.о. министра промышленности и торговли Луганской народной республики назначен Горбатенков Игорь Васильевич", - говорится в сообщении, цитирует издание.
Напомним, глава управления "народной милиции" на временно оккупированной территории Луганской области Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в Луганске.