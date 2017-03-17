Ватажок "ЛНР" виступив за референдум про приєднання до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Так званий глава "ЛНР" Ігор Плотницький заявив, що виступає за проведення на Донбасі референдуму про приєднання до Росії, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Ми не просто припускаємо, ми впевнені, що такий референдум обов'язково буде. Звичайно, будемо його ініціювати, але всьому свій час. Адже на самому початку стояло питання, щоб відразу піти по шляху Криму, щоб ми увійшли до складу Російської Федерації, але вийшло трішечки по-іншому, але це питання ніколи не знімалося", - заявив І.Плотницький.
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Також він зазначив, що результати такого референдуму будуть такими ж, як результати референдуму в Криму.
"Якщо такий референдум буде проведений, а він обов'язково буде, то результати будуть такі ж, як і в Криму", - додав він.