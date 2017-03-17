Главарь "ЛНР" выступил за референдум о присоединении к РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Так называемый глава "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что выступает за проведение на Донбассе референдума о присоединении к России, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немного по-другому, но этот вопрос никогда не снимался", - заявил И.Плотницкий.
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Также он отметил, что результаты такого референдума будут такими же, как результаты референдума в Крыму.
"Если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму", - добавил он.