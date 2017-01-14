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Ватажок "ДНР" пообіцяв забезпечити безпеку Н.Савченко у разі її візиту до Донецька

Ватажок "ДНР" пообіцяв забезпечити безпеку Н.Савченко у разі її візиту до Донецька

Київ • УНН

 • 9037 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко заявив про готовність забезпечити безпеку депутата Верховної ради України Надії Савченко в разі її візиту до Донецька, передає УНН із посиланням на РІА “Новини”.

“Ми гарантовано можемо забезпечувати безпеку людині і будь-якій делегації, які до нас приїдуть. Але я не думаю, що Савченко може забезпечити безпеку в Києві. Із Савченко потрібно зустрічатися тут”, — сказав він.

Звертаючись до питання амністії щодо мешканців Донбасу, озвученого Н.Савченко, О.Захарченко зазначив, що він готовий ініціювати прийняття даного закону у так званій Народній раді “ДНР”.

“Я вийду з ініціативою на Народної ради, щоб вони розглядали питання амністії щодо жителів Донбасу ... У „Мінську“ написано „амністія“. А хто повинен її оголошувати, не написано”, — додав глава самопроголошеної республіки.

Ватажок “ДНР” також прокоментував публікацію Н.Савченко списку полонених і зниклих безвісти з обох сторін конфлікту на Україні.

“Прикро, що сам процес, коли списками кидаються в ЗМІ, гальмує сам процес. Україні це дає привід уточнювати, перевіряти ще раз. Це гальмує процес обміну полоненими”, — наголосив він.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.

У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.

Українські Національні Новини

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