Главарь "ДНР" пообещал обеспечить безопасность Н.Савченко в случае ее визита в Донецк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обеспечить безопасность депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко в случае ее визита в Донецк, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы гарантированно можем обеспечивать безопасность человеку и любой делегации, которые к нам приедут. Но я не думаю, что Савченко может обеспечить безопасность в Киеве. С Савченко нужно встречаться здесь", - сказал он.
Обращаясь к вопросу амнистии в отношении жителей Донбасса, озвученному Н.Савченко, А.Захарченко отметил, что он готов инициировать принятие данного закона в так называемом народном совете "ДНР".
"Я выйду с инициативой на народный совет, чтобы они рассматривали вопрос амнистии в отношени жителей Донбасса... В "Минске" написано "амнистия". А кто должен ее объявлять, не написано", - добавил глава самопровозглашенной республики.
Главарь "ДНР" также прокомментировал публикацию Н.Савченко со списком пленных и пропавших без вести с обеих сторон конфликта в Украине.
"Досадно, что сам процесс, когда списками бросаются в СМИ, тормозит сам процесс. Украина это дает повод уточнять, перепроверять. Это тормозит процесс обмена пленными", - подчеркнул он.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР/ЛНР".
В Службе безопасности Украины заявили, что обнародованные списки заложников не являются корректными и будут реагировать на их опубликование.