Ватажок "ДНР" О.Захарченко готовий сісти за стіл переговорів з П.Порошенко - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко заявив про готовність сісти за стіл переговорів з Президентом України Петром Порошенко. Про це він заявив під час прямої телефонної лінії, повідомляє "ТАСС", передає УНН.
"Я відкрию страшну таємницю. Якщо Порошенко продемонструє готовність до переговорів і підтвердить свою рішучість припинити війну, то я готовий навіть з ним сісти за стіл переговорів", - заявив А.Захарченко.
При цьому він зазначив, що готовий до переговорів, щоб "запобігти новому витку кровопролитної війни".
Як повідомляв УНН, за три роки в зоні АТО загинуло понад 2 тис. військових.