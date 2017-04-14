Главарь "ДНР" А.Захарченко готов сесть за стол переговоров с П.Порошенко - СМИ

"Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - заявил А.Захарченко.

При этом он отметил, что готов к переговорам, чтобы "предотвратить новый виток кровопролитной войны".

Как сообщал УНН, за три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. военных.