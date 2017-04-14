Главарь "ДНР" А.Захарченко готов сесть за стол переговоров с П.Порошенко - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил о готовности сесть за стол переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он заявил во время прямой телефонной линии, сообщает " ТАСС ", передает УНН.
"Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - заявил А.Захарченко.
При этом он отметил, что готов к переговорам, чтобы "предотвратить новый виток кровопролитной войны".
Как сообщал УНН, за три года в зоне АТО погибли более 2 тыс. военных.