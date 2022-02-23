Ватажки бойовиків попросили Путіна допомогти відбити "агресію" Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням надати допомогу у відбитті "агресії" Києва, щоб уникнути "жертв серед мирного населення та запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі". Про це повідомив журналістам речник глави російської держави Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Цитата
Як повідомив Пєсков, "глави двох республік у зв'язку з обстановкою, що склалася, а також з метою недопущення жертв серед мирних громадян і гуманітарної катастрофи на підставі статей 3 і 4 договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ і республіками просять президента Росії надати допомогу у відбитті агресії збройних сил та формувань України".
Лідери бойовиків у зверненні до Путіна вказали на загострення ситуації на Донбасі та "загрози" з боку Києва.
Додамо
Україна на всіх рівнях - від президента до Міністра оборони наголошує, що не планує жодних агресивних дій щодо Донбасу. У той же час, військові неодноразово попереджали, що на окупованих територіях готують теракти та диверсії з метою звинуватити українську сторону.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США попередили Зеленського про можливе вторгнення РФ протягом 48 годин - ЗМІ