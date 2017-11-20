ВАСУ: втручання при призначенні скарги Саакашвілі щодо позбавлення громадянства не було

"Жодного втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ ВАСУ не було и бути не може... Звинувачення на адресу втручання керівництва апарату ВАСУ та його працівників у роботу автоматизованої системи розподілу судових справ є безпідставним", - йдеться в повідомленні Вищого адміністративного суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саакашвілі заявив, що його 11-річного сина разом із охоронцем затримали у “Борисполі”

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 12 грудня розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до управління державної міграційної служби України у Київській області.

Раніше Саакашвілі заявив, що отримав документ про легалізацію його перебування в Україні.