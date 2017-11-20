ВАСУ: втручання при призначенні скарги Саакашвілі щодо позбавлення громадянства не було
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Вищому адміністративному суді України спростовують заяву адвоката про начебто втручання в автоматизовану систему розподілу суддів при призначенні до розгляду скарги Міхеіла Саакашвілі на указ Президента про позбавлення його українського громадянства. Про це повідомляє прес-служба ВАСУ, передає УНН.
"Жодного втручання в автоматизовану систему розподілу судових справ ВАСУ не було и бути не може... Звинувачення на адресу втручання керівництва апарату ВАСУ та його працівників у роботу автоматизованої системи розподілу судових справ є безпідставним", - йдеться в повідомленні Вищого адміністративного суду.
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Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 12 грудня розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до управління державної міграційної служби України у Київській області.
Раніше Саакашвілі заявив, що отримав документ про легалізацію його перебування в Україні.