ВАСУ: вмешательство при назначении жалобы Саакашвили о лишении гражданства не было

"Ни вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел ВАСУ не было и быть не может... Обвинения в адрес вмешательства руководства аппарата ВАСУ и его работников в работу автоматизированной системы распределения судебных дел безосновательно", - говорится в сообщении Высшего административного суда.

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Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области.

Ранее Саакашвили заявил, что получил документ о легализации его пребывания в Украине.