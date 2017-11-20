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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 5780 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 34472 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 63961 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 83047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 88242 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 68377 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101024 просмотра

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ВАСУ: вмешательство при назначении жалобы Саакашвили о лишении гражданства не было

ВАСУ: вмешательство при назначении жалобы Саакашвили о лишении гражданства не было

Киев  •  УНН

 • 17425 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Высшем административном суде Украины опровергают заявление адвоката о якобы вмешательстве в автоматизированной системе распределения судей при назначении к рассмотрению жалобы Михеила Саакашвили на указ Президента о лишении его украинского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ, передает УНН.

"Ни вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел ВАСУ не было и быть не может... Обвинения в адрес вмешательства руководства аппарата ВАСУ и его работников в работу автоматизированной системы распределения судебных дел безосновательно", - говорится в сообщении Высшего административного суда.

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Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области.

Ранее Саакашвили заявил, что получил документ о легализации его пребывания в Украине.

Украинские Национальные Новости

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