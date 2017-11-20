ВАСУ: вмешательство при назначении жалобы Саакашвили о лишении гражданства не было
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Высшем административном суде Украины опровергают заявление адвоката о якобы вмешательстве в автоматизированной системе распределения судей при назначении к рассмотрению жалобы Михеила Саакашвили на указ Президента о лишении его украинского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ, передает УНН.
"Ни вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел ВАСУ не было и быть не может... Обвинения в адрес вмешательства руководства аппарата ВАСУ и его работников в работу автоматизированной системы распределения судебных дел безосновательно", - говорится в сообщении Высшего административного суда.
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Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области.
Ранее Саакашвили заявил, что получил документ о легализации его пребывания в Украине.